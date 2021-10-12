Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук задержали по делу экс-замминистра просвещения Раковой

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, по данным ряда СМИ, задержали по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

На данный момент Сергея Зуева, ректора ВУЗа более известного как «Шанинка», подозревают в мошенничестве, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники. Вместе с тем в университете следственные действия и обвинения пока не комментируют, однако заявляют, что сотрудничают со следствием по делу Марины Раковой.

Бывшего министра просвещения обвиняют в лоббировании выделения бюджетных средств на проект «Учитель будущего». «Шанинка» выступала в качестве одного из исполнителей контрактов. Силовики уверены, что университет не выполнил поставленных задач. В конце сентября по этому делу уже были арестованы бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. На следующий день суд заочно предъявил обвинения и самой Марине Раковой, после чего она была объявлена в розыск, а спустя неделю бывший чиновник сама сдалась в полицию.

Московская высшая школа социальных и экономических наук – негосударственный университет, его в 1995 году основал профессор Манчестерского университета Теодор Шанин, откуда и пошло название «Шанинка». Это единственный университет в России, программы обучения которого создаются совместно с Университетом Манчестера. Также он сотрудничает с рядом других иностранных школ. В 2018 году учебное заведение было лишено российской аккредитации, поскольку чиновники посчитали, что образовательные программы не соответствуют заявленным, а в академической среде это связывали с атакой силовиков. Восстановить лицензию удалось лишь спустя два года.

В Кремле сегодня сказали, что знают о деле Марины Раковой и задержании ректора Шанинки, но предпочли не давать никаких комментариев.