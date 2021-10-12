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14:04, 12 октября 2021

Госдума провела первое после парламентских выборов заседание

Десятки если не сотни дорогостоящих иномарок бизнес-класса вроде БМВ и Мерседес в самом центре Москвы – это не автосалон, а парковка за зданием Госдумы в Георгиевском переулке. Черные тонированные машины то и дело останавливались возле 10 подъезда, выгружая переизбранных или свежеиспеченных депутатов. Вот из подъехавшего авто вышла Оксана Дмитриева от Партии Роста, вскоре к посту охраны стремится справорос Елена Драпеко.
Единорос Александр Хинштейн на ходу отказывается от просьбы «Эха» поделиться ожиданиями. Вместе с коллегами выглядели они довольно серьезно, сосредоточенно, кто-то даже совсем хмуро.
Жизнерадостностью на этом фоне отличались улыбавшийся депутат от «Родины» Алексей Журавлев и его коллега-коммунист Леонид Калашников. Оба — постоянные гости на телевизионных ток-шоу. Калашников сказал «Эху», что готов к продуктивной работе.
Калашников
Соратник Рамзана Кадырова, депутат от Чечни Адам Делимханов удивил количеством собственных охранников. Когда его мини-кортеж из трех машин остановился возле подъезда, из авто вышли чуть ли не десять телохранителей и помощников, образовав подобие коридора. Народный избранник проследовал внутрь здания.
Кроме корреспондента «Эха» депутатов этим утром встречали также активисты движений «НОД» и «Левый фронт». Последние не могут смириться с итогами выборов, рассказал нам политик Сергей Удальцов.
Возле Госдумы этим утром было чуть больше полиции чем обычно. Силовики задержали молодого художника Федора Калинина, который встал перед проходной и предложил взвешивать парламентариев перед началом их срока. Акциониста отвезли в ОВД.

На открытии заседания в 10 утра отсутствовали 23 депутата. Это следует из данных системы регистрации в парламенте. Спустя час количество отсутствовавших увеличилось вдвое. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в этой связи, что, по крайней мере, десять депутатов находятся на лечении от ковида.

«Единоросс» Вячеслав Володин вновь избран спикером нижней палаты парламента. Его первыми заместителями остались также член фракции «Единая Россия» Александр Жуков и коммунист Иван Мельников.

Политолог Александр Кынев отметил в интервью «Эху», что на первом заседании никаких неожиданностей не произошло.

«Единоросс» Валентина Терешкова, которая открывала сегодняшнее заседание, напомнила парламентариям о предстоящих президентских выборах.
Именно Терешкова в свое время предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина.
Сегодня, кстати, президент должен встретиться с депутатами.


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