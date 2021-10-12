Увеличение количества комитетов в Госдуме даст дополнительный вес фракциям в процессе разработки законов – политолог

Увеличение количества комитетов в новой Госдуме даст дополнительный вес фракциям в процессе разработки законов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Что касается увеличения количества комитетов, распределения должностей вице-спикеров, это некоторые возможности иметь для политической партии в составе аппарата Государственной Думы дополнительные штатные единицы. С точки зрения законотворчества, комитеты имеют определенный голос в процессе разработки законопроектов, но решение все равно принимается большинством, а конституционное большинство в Государственной Думе у «Единой России». Однако сам факт того, что оппозиции дается возможность занимать должности, дается возможность получать ставки работников аппарата, помощников в составе руководства комитетов и так далее, очень важен. Это вопрос готовности к сотрудничеству, некоторое умиротворение. Хотя КПРФ, например, хотя и увеличилась существенно, почти в полтора раза, никаких новых комитетов получить не смогла. Притом, что сам принцип договоренности продолжает действовать, как и в прошлых созывах, мы видим, что интересы малых фракций-партнеров учитывается в большей степени, а интересы крупнейшей оппозиционной фракции КПРФ в меньшей степени», — сказал он.

Кынев также отметил, что первое заседание Госдумы было ожидаемым.

«У нас впервые 5 фракций, больше, чем 4 фракции у нас было до 2003 года. Пока непонятно, насколько партия «Новые люди» будет политически самостоятельна и насколько у нее хватит политической воли, мужества и всего остального чтобы заявлять хоть какие-то позиции, которые бы оппонировали партии власти справа. Мы привыкли, что все 17 лет вся оппозиция была левее как правило, чем партия власти», — сказал он.

Первое заседание депутатов Госдумы восьмого созыва открыла «единоросс» Валентина Терешкова, предложившая в 2020 году обнулить президентские сроки Владимира Путина. Депутаты должны сегодня избрать председателя парламента, его заместителей и утвердить руководителей думских комитетов. Сегодня же парламентарии встретятся с президентом Владимиром Путиным.