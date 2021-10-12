Молдавия попросила у Евросоюза помощи с поставками газа из-за роста цен

Газета Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах, пишет, что Кишинев не хочет соглашаться на новые условия «Газпрома» и просит ЕС начать поставки через Румынию. Издание отмечает, что объемы прокачки газа из России упали примерно на треть. При этом в сентябре цена за 1000 кубометров составляла 550 долларов, а в октябре приблизилась к 800. Это почти в пять раз больше, чем Молдавия платила год назад.
2021-10-12T13:37:06+03:00
2021-10-12T13:37:06+03:00
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13:37, 12 октября 2021
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