Молдавия попросила у Евросоюза помощи с поставками газа из-за роста цен

Газета Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах, пишет, что Кишинев не хочет соглашаться на новые условия «Газпрома» и просит ЕС начать поставки через Румынию. Издание отмечает, что объемы прокачки газа из России упали примерно на треть. При этом в сентябре цена за 1000 кубометров составляла 550 долларов, а в октябре приблизилась к 800. Это почти в пять раз больше, чем Молдавия платила год назад.