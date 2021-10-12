Россия и США не смогли достичь большого прогресса по вопросу работы дипмиссий

В Москве не исключают дальнейшего обострения в отношениях, – сказал зам.главы МИД Сергей Рябков. Его слова приводит агентство Интерфакс. Рябков сегодня провел консультации с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд.

Неделю назад стало известно об очередном витке дипломатического кризиса между Россией и США. Тогда американские сенаторы потребовали от президента Джо Байдена поставить ультиматум: Москва должна расширить посольства США, либо из Вашингтона вышлют несколько сотен российских дипломатов.