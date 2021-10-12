Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении почти 30-ти терактов на Северном Кавказе

За три года в регионе были убиты более 80-ти боевиков и задержаны почти 400 их пособников, – сообщает информационный центр НАК. Председатель комитета, директор ФСБ Александр Бортников сказал, что международные террористические организации по-прежнему стремятся дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе, активно используют интернет для пропаганды своих идей, привлечения новых сторонников, прежде всего из числа молодежи, и финансирования преступной деятельности.