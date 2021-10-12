Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении почти 30-ти терактов на Северном Кавказе

За три года в регионе были убиты более 80-ти боевиков и задержаны почти 400 их пособников, – сообщает информационный центр НАК. Председатель комитета, директор ФСБ Александр Бортников сказал, что международные террористические организации по-прежнему стремятся дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе, активно используют интернет для пропаганды своих идей, привлечения новых сторонников, прежде всего из числа молодежи, и финансирования преступной деятельности.
2021-10-12T13:35:50+03:00
2021-10-12T13:35:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2918314-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:35, 12 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»