В Якутске на активиста завели административное дело о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента

Это первое дело против физического лица, попавшего в соответствующий реестр, – пишет Telegram-канал «Апология протеста». О сути претензий пока ничего не говорится. Степану Петрову грозит штраф в размере 10-ти тысяч рублей. До сих пор по этой административной статье штрафовали только признанные иностранными агентами СМИ и их руководителей.

Общественная организация «Якутия – наше мнение» была ликвидирована в марте из-за многочисленных проверок. После включения в реестр СМИ-иноагентов Петров говорил, что обратится с жалобой в ООН.