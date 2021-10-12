Родители учеников казанской гимназии, где произошла стрельба, вступились за директора

Они попросили президента и главу Следственного комитета закрыть уголовное дело против Амины Валеевой. Об этом агентству Интерфакс рассказал ее адвокат. На прошлой неделе директора обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть людей. Сейчас она проходит лечение из-за проблем со здоровьем.

Бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев в мае устроил стрельбу в стенах учебного заведения и взорвал самодельную бомбу. Девять человек, в том числе семь школьников погибли. Сам Галявиев находится под стражей.