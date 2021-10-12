В Кремле не намереваются вмешиваться в следственные действия по делу экс-замминистра просвещения Раковой– Песков

В Кремле не намереваются вмешиваться в следственные действия по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия, но, разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия. Мы видели сообщения СМИ на этот счет (задержание ректора Шанинки Сергей Зуева)», — сказал он.

Ранее стало известно о задержании ректора Шанинки Сергея Зуева по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. С ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной больше как Шанинка, сейчас проводятся следственные действия по делу о мошенничестве.

Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову обвиняют в лоббировании выделения бюджетных средств на проект «Учитель будущего» в составе нацпроекта «Образование». Шанинка ранее упоминалась в качестве исполнителя контрактов по данному проекту. Утверждается, что ВУЗ не справился с задачей, хотя его представители заявляют, что все работы по контракту выполнены. Сумму ущерба следствие оценило в 50 миллионов рублей. Марина Ракова помещена под стражу на два месяца.