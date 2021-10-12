Пользователям Мэйл.ру, социальных сетей Одноклассники и Вконтакте и других сервисов придется привыкать к новому бренду

Пользователям популярного почтового портала Мэйл.ру, социальных сетей Одноклассники и Вконтакте и других сервисов придется привыкать к новому бренду. Мэйл-ру объявил переименовании в VK-групп.

Мэйл.ру, собравший под одной крышей множество популярных площадок, объявил об унификации своей экосистемы. Все 200 сервисов, в том числе соцсети Вконтакте и Одноклассники, почта Мэйл-Ру, доска объявлений Юла, каршеринг Сити-Драйв, такси Ситимобил, сервис доставки Деливери-клаб и другие станут частью единого целого. Новые сервисы по мере появления изначально будут работать под брендом ВК, а ряд зрелых переименуют. В частности Юла станет ВК-объявлениями. Об этом в ходе видеоконференции объявил директор Мейл.ру Борис Добродеев. Он сказал, что до этого система была чересчур разрозненной и многие пользователи даже не знали, что их сервис – ее часть. Теперь они получат доступ ко всем возможностям новообразованной ВК-груп. Со временем вход в сетевое пространство будет возможен только по идентификатору пользователя ВК ID

В социальных сетях ВК-груп каждый день проходит до 15 миллиардов сообщений, а адресаты получают по почте 360 миллионов писем.