Задержан ректор престижного негосударственного вуза — Шанинки — Сергей Зуев

Следственные действия, по неофициальным данным, проводятся по делу бывшего заместителя министра просвещения России Марии Раковой. То, продолжит ли Сергей Зуев оставаться под стражей, как сообщает источник агентства ТАСС, будет решено после допроса. Официально силовые структуры информацию о его задержании пока не подтвердили. Адвокат Зуева отказался что-либо комментировать. В самом университете ничего о происходящем не знают, но сообщили, что сотрудничают со следствием в рамках расследования дела Раковой.

Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере за лоббирование финансирования Фонда новых форм образования. Он, в свою очередь, нанимал в качестве субподрядчика Шанинку. По версии следствия, работы по контракту выполнены не были. Ущерб составил 50 млн рублей.

По делу Раковой уже арестовано несколько человек. Один из них — исполнительный директор университета.