«Единоросс» Вячеслав Володин избран председателем Госдумы восьмого созыва

Это решение принято на первом заседании нижней палаты парламента после выборов. Володин руководил парламентом с 2016-го года. Первыми вице-спикерами стали «единоросс» Александр Жуков и коммунист Иван Мельников. Также утверждены другие заместителя председателя палаты и главы комитетов. Многие из них сохранили свои посты.

«Единоросс» Валентина Терешкова напомнила парламентариям о предстоящих президентских выборах.

Напомним, именно Терешкова в свое время предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина.