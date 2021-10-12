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13:02, 12 октября 2021

«Единоросс» Вячеслав Володин избран председателем Госдумы восьмого созыва

фото: Сергей Карпухин/ТАСС
фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Это решение принято на первом заседании нижней палаты парламента после выборов. Володин руководил парламентом с 2016-го года. Первыми вице-спикерами стали «единоросс» Александр Жуков и коммунист Иван Мельников. Также утверждены другие заместителя председателя палаты и главы комитетов. Многие из них сохранили свои посты.

«Единоросс» Валентина Терешкова напомнила парламентариям о предстоящих президентских выборах.
Напомним, именно Терешкова в свое время предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина.


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