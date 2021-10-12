В Кремле не исключили возможность встречи Нуланд и Козака – Песков

В Кремле не исключили возможность встречи заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, что ранее существовал формат обмена мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Этот формат работал, американцы консультировались с немцами, французами и с нами, таким образом они получали информацию из первых рук и могли сопоставлять позиции участников нормандского процесса. В рамках обмена мнениями такого — да, мы не исключаем такие контакты», — сказал он.