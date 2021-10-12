Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил Киев, что ЕС остается самым близким другом Украины

Сегодня в Киеве проходит двусторонний саммит. Боррель уже обсудил с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой обстановку в Донбассе. Президент Владимир Зеленский утверждает, что в итоговом заявлении саммита будет зафиксирована ответственность России за отсутствие прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины.
2021-10-12T12:36:03+03:00
2021-10-12T12:36:03+03:00
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12:36, 12 октября 2021
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