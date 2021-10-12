Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил Киев, что ЕС остается самым близким другом Украины

Сегодня в Киеве проходит двусторонний саммит. Боррель уже обсудил с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой обстановку в Донбассе. Президент Владимир Зеленский утверждает, что в итоговом заявлении саммита будет зафиксирована ответственность России за отсутствие прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины.