Работники сферы услуг подмосковных предприятий должны будут в ближайшее время сделать прививки от КОВИД-19

Все граждане, которые работают в непосредственном контакте с населением, должны пройти вакцинацию. Соответствующее распоряжение о дополнительных мерах борьбы с пандемией коронавируса подписала главный врач региона Ольга Микаилова. Согласно документу первую прививку надлежит сделать до 10 ноября, а вторую до 10 декабря и, тем самым обеспечить, 80-процентный охват работников торговли, общепита, сервисов доставки, сотрудников фитнес-центров, МФЦ, транспорта и подобных сфер человеческой деятельности. Издание Коммерсантъ напоминает о том, что в Москве подобные меры приняты еще летом, а недавно их ввели в ряде российских регионов – Еврейской автономной области, Югре, Ямале, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Челябинской, Саратовской и Нижегородской областях.

Согласно данным оперативного штаба за прошедшие сутки в Московской области от последствий КОВИД-19 скончалось пять человек, завиксировано более тысячи восьмисот новых случаев.