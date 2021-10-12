В Московской высшей школе социальных и экономических наук не комментируют информацию о задержании ректора Сергея Зуева

При этом отмечают, что сотрудничают со следствием. Источники агентства ТАСС утверждают, что сейчас с главой вуза проводятся следственные действия, и связано это с расследованием в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.