В Московской высшей школе социальных и экономических наук не комментируют информацию о задержании ректора Сергея Зуева

При этом отмечают, что сотрудничают со следствием. Источники агентства ТАСС утверждают, что сейчас с главой вуза проводятся следственные действия, и связано это с расследованием в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
2021-10-12T12:34:21+03:00
2021-10-12T12:34:21+03:00
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12:34, 12 октября 2021
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