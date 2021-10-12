Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

«Единоросс» Вячеслав Володин вновь избран спикером Государственной думы. Соответствующее решение принято на первом заседании нижней палаты парламента восьмого созыва. В качестве альтернативы был предложен коммунист Дмитрий Новиков. В итоге за Володина проголосовали 360 депутатов, а за представителя фракции КПРФ – 61. Первыми вице-спикерами утверждены «единоросс» Александр Жуков и коммунист Иван Мельников.
2021-10-12T12:33:00+03:00
2021-10-12T12:33:38+03:00
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12:33, 12 октября 2021
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