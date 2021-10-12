Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

«Единоросс» Вячеслав Володин вновь избран спикером Государственной думы. Соответствующее решение принято на первом заседании нижней палаты парламента восьмого созыва. В качестве альтернативы был предложен коммунист Дмитрий Новиков. В итоге за Володина проголосовали 360 депутатов, а за представителя фракции КПРФ – 61. Первыми вице-спикерами утверждены «единоросс» Александр Жуков и коммунист Иван Мельников.