Длинные очереди из машин скорой помощи выстроились перед главным петербургским детским инфекционным стационаром

В комитете по здравоохранению говорят, что во всём виноват грипп и выходные.

Петербуржцы заметили больше пяти машин скорой у детской городской клинической больницы впервые за всё время пандемии. Автомобили выстроились в колонну, часть которой скрывалась за зданием. Ранее очереди видели только у больниц для взрослых. В петербургском комитете по здравоохранению объяснили, что затор из скорых перед инфекционным детским стационаром возник из-за того, что в больницу везут не только больных коронавирусом, но и ОРВИ. Также в ведомстве отметили, что после выходных госпитализации в городе традиционно увеличиваются. При этом, по данным чиновников, проблем с местами в детской больнице нет. Там свободно пятнадцать процентов коек. Отметим, сейчас в Петербурге около сотни классов в пятидесяти школах учатся дистанционно из-за заболевания учеников коронавирусом или гриппом.

Впервые после лета очереди из автомобилей скорой помощи выстроились у Покровской больницы. За один день стационар принял больше полусотни машин с пациентами.