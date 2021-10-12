В России зафиксирован очередной максимум летальных исходов от коронавируса за сутки

Только за прошлый день от опасного вируса скончались 973 человека. Это более чем на 15 случаев больше, чем днем ранее. При этом тенденция роста активно прослеживается с середины сентября. Наиболее сложной ситуация остается в российской столице – 70 горожан. Еще 62 человека скончались в Санкт-Петербурге и 44 в Свердловской области.

Вместе с тем наблюдается небольшое снижение заболеваемости ковидом. Так, за день больничные листы открыли более 28 тысяч человек, что на 1000 меньше, чем днем ранее. Наибольший прирост зафиксирован в Москве, где суточные показатели незначительно снизились относительно прошлых суток и составили свыше 4,5 тысяч человек. Далее привычно следует Санкт-Петербург, где также подтвердилось меньше заболевших, чем накануне, и Московская область с показателем ниже 2 тысяч. Как заявляют в оперативном штабе, около 8% заболевших переносят инфекцию без клинических проявлений.

Наименьший темп прироста инфицирований отмечается в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Алтае.

В данный момент по всей стране лечение от коронавируса проходят свыше 700 тысяч человек, подчеркивают власти.