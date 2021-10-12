В Государственной думе привиты 70% депутатов, – об этом сообщил «единоросс» Вячеслав Володин, который выдвинут на пост спикера. По его словам, это небольшой показатель. Он считает, что должны быть введены ограничения на посещение здания нижней палаты парламента. Кроме того, отдельные комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. Депутаты, собравшиеся сегодня на первое заседание после выборов, также решили встречаться в очном формате не три, а два раза в неделю.