В эфире телеканала «Дождь» начался марафон «Агенты людей», посвященный борьбе против законов об иностранных агентах

В эфире телеканала «Дождь» в эти минуты начался марафон «Агенты людей», посвященный борьбе против законов об иностранных агентах.

Помимо самих журналистов в эфире телеканала выступят и деятели культуры. В их числе Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, по словам которого, без критики не будет и тех, кого критикуют.

Государство и общество не может существовать без свободы слова, которую постепенно подавляет российский закон об иностранных агентах, считают создатели акции. Ее совместно проводят интернет-издания «Медуза» и «Медиазона», правозащитный проект «ОВД-инфо» и телеканал «Дождь», внесенные Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. К марафону также подключились радиостанция «Эхо Москвы» и «Новая газета».

Ранее правозащитники опубликовали в интернете петицию с требованием отменить все законы об иностранных агентах, которую подписали более 160 тысяч человек. Они считают действия властей государственным давлением на СМИ и общественные организации. После присуждения такого статуса, по их словам, многие объединения вынуждены закрыться, так как полностью соответствовать устанавливаемым властями правилам невозможно.

Сейчас реестр СМИ-иноагентов содержит 85 пунктов. Среди них как медиакомпании, так и отдельные журналисты, поэты, писатели и другие деятели культуры.