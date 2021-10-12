Силовики задержали ректора Шанинки по делу экс-замминистра просвещения

Ему, по данным СМИ, должны в ближайшее время избрать меру пресечения.

С ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной больше как Шанинка, сейчас проводятся следственные действия по делу о мошенничестве, говорят источники ТАСС. После допроса следствие примет в отношении Сергея Зуева процессуальное решение. О его нынешнем статусе пока не сообщается.

Издание «Медуза», которое власти считают иностранным агентом, утверждает, что Зуев уже задержан. В пресс-службе ВУЗа эту информацию отказались комментировать, заявив, впрочем, что сотрудничают со следствием по делу Марины Раковой.

Бывшего замминистра просвещения обвиняют в лоббировании выделения бюджетных средств на проект «Учитель будущего» в составе нацпроекта «Образование», напоминает газета «Коммерсантъ».

Шанинка ранее упоминалась в качестве исполнителя контрактов по данному проекту. Утверждается, что ВУЗ не справился с задачей, хотя его представители заявляют, что все работы по контракту выполнены. Сумму ущерба следствие оценило в 50 миллионов рублей.

Марина Ракова помещена под стражу на два месяца.