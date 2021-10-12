Роскосмос сообщает о коррекции орбиты МКС

Ее подняли почти на километр в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз» с космическими туристами. Это два японца – крупный бизнесмен и продюсер.

Сейчас на МКС находятся десять человек, среди них актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, который снимают первый художественный фильм в космосе.