Президент Филиппин предложил вакцинировать от коронавируса граждан, отказывающихся от прививки, во время сна

Президент Филиппин Роберто Дутерте предложил вакцинировать от коронавируса граждан, отказывающихся от прививки, во время сна: «Я знаю, что многие всё ещё не хотят прививаться. Это их проблема. Давайте заберёмся к ним домой и сделаем им прививку, пока они спят.

Мой совет: вакцинируйтесь, потому что это облегчит нашу головную боль. Носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах».

Ранее Дутерте предлагал сажать в тюрьму тех, кто нарушает карантин. К концу года филиппинские власти рассчитывают вакцинировать до 70 миллионов граждан.