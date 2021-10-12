В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию работников сферы услуг

Речь идет о торговле, общепите, транспорте, салонах красоты и фитнес-клубах. До 10-го декабря привиться должны не менее 80% сотрудников.

Заболеваемость начала расти в стране с сентября. Столичный регион относится к числу тех, где выявляют наибольшее число инфицированных. Власти признают, что темпы вакцинации крайне низкие.