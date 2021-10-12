Сергей Удальцов сказал «Эху», что представители движения проводят пикеты напротив здания Госдумы в Москве

Перед зданием Государственной Думы проходят одиночные пикеты против признания итогов сентябрьских выборов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня утром перед началом первого заседания нового созыва депутатов Государственной Думы представители «Левого фронта» проводят пикеты напротив здания на Охотном ряду, выражая непризнание итогов прошедших выборов. Указывают на многочисленные нарушения, которые были в ходе голосования, много претензий и к надомному голосованию, и к электронному голосованию в Москве, многие оппозиционные кандидаты даже не были допущены до участия в выборах, многие были арестованы, выдавлены из России, против многих были возбуждены уголовные и административные дела. Признать честными и легитимными эти выборы невозможно, нужно продолжать юридическую, протестную, судебную борьбу за отмену итогов голосования в тех конкретных округах, где выявлены самые серьезные нарушения. Мы получаем каждый раз конституционное большинство «Единой России», хотя в реальной жизни эта партия не пользуется серьезной поддержкой граждан. Отсутствие честных выборов подрывает просто-напросто основы нашего государства», — сказал он.

Удальцов добавил, что на данный момент полиция не задерживала участников, так как пикеты проходят в одиночном формате.