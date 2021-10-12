Министерство экономического развития скорректировало прогноз по инфляции

На конец года она может составить почти 7,5%, в то время как ранее говорили о почти 6%. В ведомстве признают, что на это повлиял резкий рост цен на овощи и фрукты, а также мясо. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал ситуацию нетипичной, поскольку обычно в октябре овощи дешевеют.