В Москве, по данным ряда СМИ, задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева

Как сообщает один из источников издания «Медуза», в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Все это связано с расследованием дела бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Ее подозревают в хищении средств. Только что источник ТАСС сообщил, что с ректором Шанинки проводятся следственные действия.

Отметим, что российские власти считают издание «Медуза» иностранным агентом.