В России выявлено 28 190 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 973 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 706 человек.

В Москве — 4699 заболевших.