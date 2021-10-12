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Эксклюзив Эха 11:30, 12 октября 2021

Арестованный по обвинению в организации митинга Кагарлицкий сообщил, что в его посте не было информации о митинге

Арестованный из-за поста в «Фейсбуке» на 10 суток по обвинению в организации митинга социолог, кандидат политических наук, Борис Кагарлицкий сообщил о том, что в его посте не было никакой информации о проведении митинга. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В посте, о котором шла речь, ни слова ни про какой митинг вообще не было. В посте было две строчки, что Сергей Левченко, только что избранный депутат от Иркутской области, поддержал депутата Валерия Рашкина, который выступил против фальсификации выборов. Дальше приложен был файл, запись выступления Левченко, где он говорил, что фальсификация выборов – это полное безобразие, такое дело нельзя оставить без ответа, надо протестовать. Ни даты, ни места, ни времени проведения какого-либо митинга там вообще не было. Тем более, что это был не митинг, а встреча с депутатами Государственной Думы. Я на суде спросил, где, собственно, предмет обсуждения, мне говорят: «В протоколе же написано, что вы призвали на этот митинг, мы не имеем оснований не верить протоколу», — сказал он.

Социолога Бориса Кагарлицкого задержали 29 сентября у входа в московскую Высшую школу социальных и экономических наук, где он собирался читать лекцию. Суд в Москве арестовал Кагарлицкого на 10 суток, признав его виновным по статье об организации несогласованной акции из-за поста в «Фейсбуке» о митинге КПРФ 25 сентября. Перед этим социолог выступал с критикой электронного голосования и оспаривал в соцсетях итоги выборов в Госдуму.


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