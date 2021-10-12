Сборная России по футболу обыграла сборную Словении со счетом 2:1 в матче группового этапа отборочного турнира ЧМ

Сборная России по футболу обыграла сборную Словении со счетом 2:1 в матче группового этапа отборочного турнира Чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин в интервью телеканалу Матч ТВ положительно оценил итоги игры.

Сборная России вернула себе лидерство в группе.

