Сборная России по футболу обыграла сборную Словении со счетом 2:1 в матче группового этапа отборочного турнира Чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре.
Главный тренер российской команды Валерий Карпин в интервью телеканалу Матч ТВ положительно оценил итоги игры.
Сборная России вернула себе лидерство в группе.
Сборная России по футболу обыграла сборную Словении со счетом 2:1 в матче группового этапа отборочного турнира ЧМ
Сборная России по футболу обыграла сборную Словении со счетом 2:1 в матче группового этапа отборочного турнира Чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре.