Украинские журналисты устроили акцию протеста накануне саммита «Украина – ЕС» в Киеве

Сотрудники телеканала «Первый независимый» выстроились вдоль трассы, ведущей из аэропорта «Борисполь». По ней должна была ехать делегация ЕС. Они развернули плакаты с требованием прекратить давление на оппозиционные СМИ Украины и символично заклеили рты скотчем. Журналисты также подготовили письма представителям Евросоюза, в которых заявляют «о незаконных действиях властей». Ранее, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против телеканалов «112», NewsOne и ZIK, известных своей пророссийской позицией. Они были вынуждены прекратить эфирное вещание.

Между тем саммит «Украина-ЕС» начал свою работу. Президент страны Владимир Зеленский, председатель Совета Европы Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны подписать ряд двусторонних соглашений. В частности, договор об общем авиапространстве и сотрудничестве в сферах науки и культуры. Стороны также обсудят вопрос о направлении в Украину военно-учебной миссии ЕС и энергетический кризис.

Ранее в Евросоюзе одобрили очередной транш Украине в размере 600 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи.