Правительство России, по данным «Коммерсанта», готовит законопроект об уголовной ответственности за нетрезвое вождение

Правительство России, по данным газеты «Коммерсантъ», готовит законопроект об уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

В правительстве обеспокоены смертельными ДТП с участием пьяных водителей: количество аварий снижается не такими темпами, как ожидалось.

Решением этой проблемы может быть уголовное преследование. Стать фигурантом дела можно будет за сам факт управления автомобилем в нетрезвом виде. Какая доза алкоголя в крови будет считаться критической, пока не уточняется.

Рецидивистов, по мнению властей, нужно пожизненно лишать прав не только на вождение личного автомобиля, но и управление другим транспортом, в том числе поездами и самолетами. Владеть оружием осужденные тоже не смогут, а их имена предложили вносить в реестр наркодиспансеров.

Против законодательных предложений выступили и эксперты в области авиации и юриспруденции. Допущенное за рулем автомобиля нарушение, по их словам, не должно становится причиной наказания в другой области. Ситуацию собеседники газеты сравнили с запретом управлять трактором за организацию несогласованного митинга.

Предложения по проекту закона до конца октября должны разработать МВД, Минздрав и Минюст. Сегодня в России уголовное дело могут завести на тех, кто сел нетрезвым за руль повторно. За первое такое нарушение предусмотрены штраф и лишения прав максимум на 3 года.