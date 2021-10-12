Госдума восьмого созыва одобрила создание 32 комитетов вместо 26 и трех постоянных комиссий

Сегодня депутаты собрались на первое пленарное заседание после выборов. Позже они должны избрать председателя Госдумы и его заместителей.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что его фракция направила своих представителей в те комитеты, которая для нее наиболее важны.

Между Алексеем Нечаевым и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским произошел спор по поводу вакцинации. Жириновский предложил не пускать в зал пленарных заседаний непривитых депутатов. Нечаев отметил, что вакцинация должна быть добровольной.