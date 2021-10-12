Сегодня в Киеве открывается саммит Украина – ЕС

Как сообщили в пресс-службе президента Владимира Зеленского, прежде всего будут обсуждаться соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также зоны свободной торговли. Будет поднят вопрос и об энергетической безопасности. Саммит должен был состояться в августе, но в итоге его перенесли на октябрь.