Сегодня в Киеве открывается саммит Украина – ЕС

Как сообщили в пресс-службе президента Владимира Зеленского, прежде всего будут обсуждаться соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также зоны свободной торговли. Будет поднят вопрос и об энергетической безопасности. Саммит должен был состояться в августе, но в итоге его перенесли на октябрь.
2021-10-12T10:34:09+03:00
2021-10-12T10:44:45+03:00
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10:34, 12 октября 2021
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