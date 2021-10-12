Обязательная вакцинация вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.
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Обязательная вакцинация вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»