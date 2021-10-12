Совет Международного валютного фонда выразил полное доверие главе организации, которую подозревают в завышении бизнес-рейтингов Китая и ряда других стран.

Директор-распорядитель, болгарский экономист Кристалина Георгиева, привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности, говорится в заявлении фонда, опубликованном сегодня утром. Она, считают в МВФ, способна эффективно исполнять свои обязанности. Все это позволяет доверять ей полностью.

К такому выводу совет организации пришел после проверки имеющейся информации о возможных махинациях Георгиевой. Она, будучи исполнительным директором Всемирного банка, в 2018-м году вероятно требовала от подчиненных повлиять на места государств в бизнес-рейтинге. Вмешательства в позиционирование Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ и Азербайджана удалось выявить в ходе независимого аудита.

В то же время МВФ намерен подумать над укреплением внутренних механизмов ответственности и пересмотром стандартов внутрифондовых исследований.

Кристалина Георгиева отрицает обвинения в свой адрес. США и Япония, по неофициальным данным, выступали за ее отставку, тогда как Франция, Россия, Великобритания и Китай, напротив, склонялись к сохранению ею должности.