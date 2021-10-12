Власти Австралии запускают программу по защите психического здоровья детей

Страна станет первой в мире, где будет одобрена соответствующая национальная стратегия.

На реализацию проекта планируется потратить более 200 миллионов долларов. Как рассказал австралийский министр здравоохранения Грег Хант, около 40 миллионов будут направлены на создание новых центров психического здоровья и благополучия детей до 12 лет, еще около 30 миллионов выделят для образования и поддержки родителей. Остальные деньги распределят на создание горячих линий и телефонов доверия и проектов в области охраны психического здоровья в перинатальный период. Финансирование также получит медицинский центр страхования.

Грег Хант пояснил, что проект является частью долгосрочной стратегии по развитию и совершенствованию местной системы здравоохранения, которую правительство огласило в рамках предвыборной кампании. Сам же проект необходим для того, чтобы в будущем дети могли адекватно реализовать свой жизненный потенциал. Отмечается, что программа по защите психического здоровья в период пандемии коронавируса стала наиболее актуальной и имеет решающее значение.

Финансирование также получит медицинский центр страхования.

