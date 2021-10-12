В эти минуты должно начаться первое заседание обновленной Государственной думы

Депутаты должны избрать председателя палаты, его заместителей и утвердить руководителей думских комитетов. Ранее сообщалось, что восьмой созыв почти на 50% будет состоять из новых депутатов.

Отметим, что сегодня с депутатами должен встретиться президент России Владимир Путин.

Также к началу работы нижней палаты парламента приурочен марафон за отмену закона об иностранных агентах. Его сегодня с полудня до 6-ти часов вечера проведут СМИ, внесенный в соответствующий список Минюста, а также «Новая газета» и «Эхо Москвы».