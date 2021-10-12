Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин», — говорится в сообщении.

Владимиру Маркину было 64 года. Причина смерти не называется. В официальном сообщении говорится, что «при непосредственном участии Владимира Маркина образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым и честным офицером, а работа всего ведомства – с прозрачностью и объективностью». В последнее время Владимир Маркин работал в компании «РусГидро». Он также возглавлял комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками.