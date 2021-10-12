Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал страны, чтобы противодействовать США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наращивать военный потенциал страны, чтобы противодействовать Соединенным Штатам. Он назвал политику Вашингтона враждебной. Ким Чен Ын раскритиковал проводимые США и Южной Кореей совместные учения в районе Корейского полуострова.