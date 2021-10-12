Чрезвычайный саммит «большой двадцатки», посвященный ситуации в Афганистане, пройдет сегодня в формате видеоконференции. Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее призывал мировое сообщество предотвратить коллапс афганской экономики.

Лидеры стран «большой двадцатки», как ожидается, обсудят также проблемы безопасности и миграции.