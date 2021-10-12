Z Архив новостей новости
5 3 6 152
09:32, 12 октября 2021

В Башкирии вводят обязательную изоляцию для людей старше 60-ти лет, которые не сделали прививку от коронавируса

Об этом было объявлено сегодня на заседании оперативного штаба. Власти России признают, что темпы вакцинации в стране очень низкие. При этом никаких решений на федеральном уровне об ограничениях не принимается. Регионы действуют самостоятельно.

Ленинградская, Новгородская области, Приморский край, а также Еврейская автономная область пополнят список регионов, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых сфер деятельности. Привиться должны будут врачи, учителя, сотрудники детских развлекательных учреждений, заведений общепита, а также музеев, театров и многих других. Только с начала октября подобные правила ввели уже пятнадцать субъектов федерации. Ограничения примерно одинаковые, за исключением Татарстана, который обязал привиться жителей старше шестидесяти лет вне зависимости от профессии.

Помимо этого, расширился и список областей, в которых для посещения предприятий общепита понадобится специальный электронный код для привитых и переболевших. О планах ввести такие ограничения вчера объявили в Ленинградской области, Севастополе, Приморье и Еврейской автономной области.

Накануне в России было выявлено почти 29,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала года.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 238 миллионов, – утверждает американский Университет Джонса Хопкинса. Больше всего ковид подтверждают в США, Индии и Бразилии. С начала пандемии скончались почти 5 миллионов человек.  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Теперь любую ломанную линию на графике называют фальсификацией, если она не ведет к увеличению голосов оппозиции…

5 74 6 21453 05.10
Блоги

+ Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя 00:33 Концерт под портретом Сталина прошел в красноярской школе в День учителя Родители возмутились, а учителя пояснили, что просто хотели обратиться к истории…

5 371 6 34691 06.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 184 6 23204 09.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 348 6 46356 11.10
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 76 6 11098 08.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 352 6 53077 11.10
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Это случилось в России Мы живем в стране, где пытки, садизм, надругательство — это норма. А наказание за пытки и садизм — чудо…

5 171 6 52233 05.10
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 52 6 9095 08.10
Блоги

+ «Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее» 00:44 «Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее» В.Матвиенко: Вы что-то на совещании покашливали. Мы все заволновались…

5 47 6 8858 06:14
8читать ;смотреть
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 23869 08.10
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Грозит ли Америке дефолт? За суммами заимствований США следят не только Захарова и Глазьев – за этим зорко бдит американский Конгресс и это является причиной жестоких дебатов…

5 29 6 9714 05.10
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 155 6 32281 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 175 6 36085 08.10
Блоги

«Обычно такие сроки дают за жесточайшие убийства» «Мы ни в коей мере не хотим вмешиваться в ход судебных процессов, но мы женщины, и наша женская солидарность обязывает нас вступаться за женщин, которые оказываются в тяжелых обстоятельствах»...

5 112 6 72690 05.10
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Нобелевская премия мира — это всегда про политику Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно…

5 79 6 16786 08.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Слушаю это и не верю, что на дворе 2021 Олег Кашин рыдал на клавиатуре, понимая, что не дотянется до женщины в экране ни руками, ни интеллектуально. Он из последних сил пытался привести аргументы и воззвать к здравомыслию…

5 277 6 60628 10.10

Популярное за неделю

Новости

Получившая повреждения атомная подводная лодка США могла столкнуться с неизвестным китайским подводным объектом Инцидент произошел 2 октября в Южно-Китайском море…

5 4 6 10706
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин молчит, загадочно улыбается. Я подозреваю, что он удивлен тупостью медиамира и тем, что медиамир, население не понимают, к чему он клонит и чего он хочет. Всё так очевидно…

5 38 6 106640 06.10
#слушать 51:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 77 6 22641 08.10
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Опять ширнулись Обратный отсчет, репортажи, интервью, профессионально взволнованные голоса – вот сейчас, вот уже сейчас… Есть! Взлетели! Не пристыковались… Пристыковались! Да! Да! Первому художественному фильму в космосе — быть!..

5 289 6 157058 06.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 95 6 119894 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9289513
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5050434

Сегодня в эфире