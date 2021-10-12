В Башкирии вводят обязательную изоляцию для людей старше 60-ти лет, которые не сделали прививку от коронавируса

Об этом было объявлено сегодня на заседании оперативного штаба. Власти России признают, что темпы вакцинации в стране очень низкие. При этом никаких решений на федеральном уровне об ограничениях не принимается. Регионы действуют самостоятельно.

Ленинградская, Новгородская области, Приморский край, а также Еврейская автономная область пополнят список регионов, которые ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых сфер деятельности. Привиться должны будут врачи, учителя, сотрудники детских развлекательных учреждений, заведений общепита, а также музеев, театров и многих других. Только с начала октября подобные правила ввели уже пятнадцать субъектов федерации. Ограничения примерно одинаковые, за исключением Татарстана, который обязал привиться жителей старше шестидесяти лет вне зависимости от профессии.

Помимо этого, расширился и список областей, в которых для посещения предприятий общепита понадобится специальный электронный код для привитых и переболевших. О планах ввести такие ограничения вчера объявили в Ленинградской области, Севастополе, Приморье и Еврейской автономной области.

Накануне в России было выявлено почти 29,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала года.



Число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило 238 миллионов, – утверждает американский Университет Джонса Хопкинса. Больше всего ковид подтверждают в США, Индии и Бразилии. С начала пандемии скончались почти 5 миллионов человек.