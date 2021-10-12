Сборная России по футболу вернула себе лидерство в группе отборочного турнира Чемпионата мира 2022-го года

В гостях она обыграла словенцев со счетом 2:1. Основные конкуренты россиян, хорваты, потеряли очки в матче со словаками. Встреча завершилась со счетом 2:2.
2021-10-12T09:08:06+03:00
2021-10-12T09:25:28+03:00
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09:08, 12 октября 2021
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