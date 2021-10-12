Палата представителей США сегодня должна рассмотреть закон о повышении лимита национального долга

Это позволит избежать дефолта, который может наступить в середине октября.

Госдолг США сейчас составляет почти 29 триллионов долларов — из них 7.8 триллиона были аккумулированы за четыре года президентства Дональда Трампа. При Трампе госдолг рекордно вырос потому, что за счет дефицита бюджета 45-й президент финансировал свои предвыборные обещания — в частности, снижение налогов на богатых. На президентство Дональда Трампа, при этом, пришлось начало пандемии, во время которой Конгресс выделили несколько триллионов долларов помощи гражданам, бизнесу и экономике. Но половина роста дефицита бюджета при Трампе пришлась на три года до начала пандемии. Республиканцы, контролировавшие тогда Сенат, три раза повышали лимит госдолга, чтобы профинансировать повестку Трампа — и демократы голосовали вместе с ними, давая недостающие голоса. Для поднятия лимита госдолга в Сенате необходимо 60 голосов из 100. В этот раз республиканцы повышать лимит госдолга отказались, согласившись пока только на временное повышение лимита до декабря — лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл заявил, что поскольку демократы контролируют все три ветви власти, то они и должны нести ответственность.

Простого большинства голосов, которое есть у демократов в палате представителей, должно хватить для одобрения закона.