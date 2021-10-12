Росгвардия предложила более тщательно проверять тех, кто пытается получить разрешение на оружие

Согласно законопроекту, который подготовили силовики, МВД и ФСБ получит полномочия проводить дополнительные проверки перед тем, как выдать разрешение гражданину. Таким образом, говорится в пояснительной записке, лицензию не смогут получить те люди, в отношении которых вынесено заключение о невозможности выдачи разрешения из-за повышенной опасности нарушения прав и свобод граждан, а также возникновения угрозы общественной безопасности. Авторы документа уверены, что таким образом можно предотвратить случаи попадания оружия в руки участников организованной преступности, в том числе экстремистской и террористической направленности. Кроме того, ведомства могут получить право аннулировать ранее выданные лицензии.

Власти стали активно ужесточать законодательство в области ношения, хранения и получения оружия после трагедии в Казани, когда школьник открыл стрельбу в учебном заведении. Летом президент уже подписал закон, который вводит более строгое наказание за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия.

Проверки не будут проводиться в отношении военнослужащих и граждан, которые имеют воинские звания.