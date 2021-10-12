Государственная дума восьмого созыва проведет сегодня свое первое пленарное заседание

Оно начнется через час. Открывать его будет «единоросс» Валентина Терешкова, предложившая ранее обнулить президентские сроки Владимира Путина.

Политолог Михаил Виноградов не ждет от нижней палаты парламента ничего нового. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Сегодня с новым составом депутатского корпуса должен встретиться Владимир Путин.

К началу работы думы приурочен масштабный марафон в поддержку петиции против закона об иностранных агентах. Организаторами мероприятия стали шесть СМИ, четыре из которых были внесены в соответствующий реестр. Среди них телеканал «Дождь». Эта проблема касается каждого жителя России, – говорил ранее в эфире «Эха» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Марафон «Агенты людей» начнется в полдень и продлится до 6-ти вечера. В нем также будут участвовать «Новая газета» и «Эхо Москвы».