Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил делать прививку от коронавируса тем, кто на это не решается, во сне

В ходе телевизионного обращения он сказал, что также ищет основания для того, чтобы сажать в тюрьму нарушителей карантина.

На данный момент на Филиппинах использовали почти 50 миллионов доз различных вакцин. Иммунизацию завершили более 23-х миллионов человек. При этом власти страны рассчитывают привить к концу году более 70-ти миллионов.