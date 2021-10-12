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08:34, 12 октября 2021

Парламент Австрии сегодня должен рассмотреть вопрос о вынесении недоверия правительству

Впрочем, шансов на это практически нет. Похоже, правительственный кризис в Австрии удалось преодолеть.

Национальный совет проведёт внеочередное заседание на фоне произошедшей на днях отставки канцлера Себастьяна Курца. Оппозиционные депутаты считают, что, несмотря на уход, политик продолжит курировать работу правительства. Преемником Курца стал его соратник по Австрийской народной партии и до недавнего времени министр иностранных дел – Александер Шалленберг. Во фракции Социал-демократов уверены, что бывший канцлер также может влиять на ход расследования так называемого «рекламного дела», из-за которого он и покинул пост. Курц подозревается в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, министерство финансов Австрии использовало бюджетные средства для оплаты рекламных объявлений в одной из газет, в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для правящей партии. Но сам политик своё участие в данной афере отрицает.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Александра Шалленберга со вступлением в должность канцлера.


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