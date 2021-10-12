Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил позицию Токио по Южным Курилам

В ходе дебатов в парламенте он заявил, что суверенитет страны распространяется, в том числе, и на эти острова. При этом он добавил, что правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией.
2021-10-12T09:34:00+03:00
2021-10-12T09:34:55+03:00
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09:34, 12 октября 2021
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